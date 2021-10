Pallanuoto, Champions: sorteggiato il terzo turno preliminare

Negli spareggi del terzo ed ultimo turno di qualificazione alla Champions League di pallanuoto 2021-2022 si giocheranno due derby, uno croato ed uno ungherese.

Le due squadre italiane potrebbero invece arrivare entrambe al girone principale, anche se devono affrontare una dura prova: il Savona deve fare tappa a Belgrado per affrontare la Stella Rossa, mentre il Brescia, semifinalista lo scorso maggio, avrà due sfide impegnative con il CN Barcellona.

Insieme agli accoppiamenti sono stati sorteggiate anche le posizioni delle vincitrici nei gironi della prima fase. Le squadre sconfitte al terzo turno verranno retrocesse nei quarti di finale di Euro Cup, per i quali si sono qualificate nel fine settimana appena trascorso Ortigia e Telimar Palermo, oltre ai magiari del BVSC Zuglo ed agli iberici del Sabadell.

SORTEGGIO TERZO TURNO CHAMPIONS LEAGUE

Gara A: Jadran Split (CRO) vs HAVK Mladost Zagabria (CRO)

Gara B: Szolnoki Dozsa (HUN) vs OSC Budapest (HUN)

Gara C: RN Savona (ITA) vs Crvena Zvezda (SRB)

Gara D: CN Barcelona vs AN Brescia (ITA)

Date: 16 e 20 ottobre

GIRONI DI CHAMPIONS LEAGUE

Girone A: FTC-Telekom Budapest (HUN), Zodiac Atletic Barceloneta (ESP), Olympiacos Pireo (GRE), Dinamo Tbilisi (GEO), Novi Beograd (SRB), Radnicki Kragujevac (SRB), Barcelona/Brescia, Jadran/Mladost.

Girone B: Pro Recco (ITA), Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik (CRO), Waspo 98 Hannover (GER), CN Marseille (FRA), Spandau 04 Berlin (GER), Steaua Bucarest (ROU), Szolnok/OSC, Savona/Zvezda.

