Pallanuoto, la Grecia batte gli 'Azzurri' in amichevole

29-12-2022 22:06

Dopo aver vinto la prima amichevole, il ‘Settebello’ cede ai padroni di casa della Grecia 12-11 nella seconda sfida di Atene.

Il 2022 della pallanuoto maschile si chiude contro i Campioni Olimpici, caduti al cospetto della truppa di Sandro Campagna nella semifinale iridata: dopo essere andata all’intervallo sotto 8-7, l’Italia ha avuto un passaggio a vuoto nel terzo tempo, con Kakaris, Argyropoulos e Gkillas a scavare un solco che nell’ultimo tempo Renzuto, Marziali e Di Fulvio non hanno appieno ricucito.

Queste le impressioni del Ct, grande ex: “La partita è stata di grandissima intensità, come sono stati tutti gli allenamenti ad Atene. La squadra, come ho già detto prima di partire, non sembra in una condizione eccellente: alcuni giocatori non sono al top; la Grecia gioca in maniera aggressiva con molti contropiedi e ci vuole grande energia per affrontarla: noi dobbiamo riprendere al più presto una buona condizione per essere all’altezza del gioco moderno. Per quanto riguarda la partita, siamo stati bravi a riacciuffarla nel quarto tempo: abbiamo avuto una chance in superiorità numerica a un minuto dalla fine. Peccato, la reazione mi è però piaciuta“.

Questo il tabellino

Grecia-Italia 12-11

Grecia: Tzortzatos, Gkillas 3, Skoumpakis, Kalogeropoulos, Foutoulis 3 (1 rig.), Papanastasiou, Alafragkis, Argyropoulos 2, Nikolaidis, Kakaris 3, Giouvetsis, Chalivopoulos 1, Limarakis, Gouvis, Solanakis. All. Vlachos

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 4, Alesiani, Ferrero, Fondelli 2, Cannella, Renzuto Iodice 1, Echenique 1, Marziali 2, Mladossich, Iocchi Gratta, Condemi 1, Nicosia, Patchaliev, Cassia. All. Campagna

Arbitri: Stavridis e Kostantinais

Note: parziali 4-4, 4-3, 3-1, 1-3. Usciti per limite di falli Renzuto (I) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Grecia 6/15 + un rigore e Italia 5/16