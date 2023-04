Pallanuoto: World Cup, l’Italia cede agli USA 10-6

“Nonostante tutto ho visto molte cose buone: contro la squadra più forte del mondo” afferma il ct Silipo

20-04-2023 22:34

Il setterosa non brilla nelle gare di World Cup in corso ad Atene, che volgano per stabilire le posizioni in vista della SuperFinal di Long Beach, a cui l’Italia è già qualificata. Contro gli Stati Uniti arriva una nuova sconfitta. Le tre volte campionesse olimpiche battono le azzurre per 10-6 le azzurre.

“Sono soddisfatto della reazione avuta dalle ragazze e dal match disputato – ha dichiarato il ct Carlo Silipo –. Nei primi due tempi abbiamo concesso pochissimi tiri alle statunitensi. Peccato solamente per qualche conclusione affrettata in superiorità numerica: potevamo gestirle meglio. Sono contento della prestazione perché la condizione della squadra non può essere la migliore e nonostante tutto ho visto molte cose buone: contro la squadra più forte del mondo”.

Domani ultima gara contro l’Ungheria.