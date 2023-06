Pallavolo: è rivoluzione, Mondiali ogni due anni

La Fivb ha pubblicato il calendario fino ai Giochi olimpici del 2028: cresce anche il numero delle partecipanti

23-06-2023 11:34

Una piccola rivoluzione nella Fivb. La Federazione internazionale volley ha pubblicato ieri il nuovo calendario dei grandi eventi per il quadriennio successivo ai Giochi olimpici di Parigi 2024.

I campionati del mondo non saranno più ogni quattro anni, ma ogni due. Solo un’altra volta era passato soltanto un biennio tra un’edizione e l’altra, tra il 1960 e il 1962. La prossima edizione iridata sarà dunque nel 2025, a distanza di due anni da quella vinta dall’Italia in campo maschile e dalla Serbia in campo femminile. Poi l’edizione ancora successiva sarà nel 2027, a un anno dai Giochi di Los Angeles 2028. Per ora il calendario si ferma qui.

Ci sono state modifiche anche sul numero delle squadre che parteciperanno: saranno 32, contro le 24 ammesse nelle ultime edizioni (dal 2002 per le donne, dal 1998 per gli uomini). Mondiali dunque negli anni dispari, Europei in quelli pari nel quadriennio olimpico. Si terranno nel 2026 e nel 2028.