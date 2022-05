Pallone d'Oro, Messi "abdica": "Deve vincerlo Benzema"

30-05-2022 20:31

Nell’intervista concessa a Tyc Sports, oltre che dello “choc” per la vittoria della Champions League da parte del Real Madrid, Lionel Messi ha parlato anche della Finalissima, il nuovo trofeo Fifa tra le nazionali campione d’Europa e del Sud America.

Mercoledì 1° giugno a Wembley l’Argentina affronterà l’Italia, che tornerà quindi a respirare il profumo del grande calcio, quello che gli Azzurri non potranno vivere in autunno in Qatar a causa della clamorosa eliminazione al playoff Mondiale contro la Macedonia del Nord.

Da Messi sono arrivate parole di elogio e al contempo conforto per i campioni d’Europa: “L’Italia è campione d’Europa, nel percorso di qualificazione al Mondiale è stata abbastanza sfortunata: avrebbe potuto qualificarsi prima nel girone, quando ha avuto la possibilità di vincere la partita decisiva prima di andare al ripescaggio e non è riuscita a farlo. Pensare che non si siano qualificati per due Mondilali di fila è pazzesco per tutto ciò che l’Italia rappresenta per il calcio mondiale. Se fosse stata presente nel sorteggio nessuno avrebbe voluto affrontare l’Italia, sarebbe stata la favorita”.

La Pulce ha regalato anche un pensiero speciale ai due compagni di club italiani al Psg, per poi iniziare a pensare alla partita: “i spiace in particolare per i miei due compagni al Psg, Donnarumma e Verratti, Marco in particolare mi ha molto aiutato ad inserirmi nella squadra. È una competizione ufficiale, avallata dalla Fifa, una coppa in più per noi. Vogliamo vincerla anche per dare felicità al nostro popolo. Per noi sarà un bel banco di prova per avvicinarci al Mondiale. M”.

Infine una battuta sulla corsa al Pallone d’Oro 2022: “È chiaro che Benzema ha fatto un’annata spettacolare e ha finito per consacrarsi con la Champions League. Penso che quest’anno non ci siano dubbi sul vincitore”