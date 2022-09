Palmisano, intervento riuscito: "Ora posso sognare, penso a Parigi 2024"

29-09-2022 20:07

Antonella Palmisano è tornata a sorridere. La campionessa olimpica dei 20 km è ferma per un infortunio alla gamba sinistra da Tokyo 2020 ed è stata costretta all’intervento. Queste le sue parole: “L’operazione è prevista in endoscopia, ma a seconda della situazione si dovrà eventualmente provvedere ad “aprire” tagliando. Dipenderà dall’entità del danno. Solo al risveglio capirò cosa mi riserverà il futuro. Sono fiduciosa, anche perché, dopo aver provato senza successo tutte le terapie possibili, compreso un cambio di postura, mi trovo comunque di fronte a un bivio: o smetto o questa è l’unica soluzione possibile”.

L’intervento fortunatamente è andato bene e Antonella Palmisano può ripartire. La campionessa azzurra non vede l’ora: “Adesso posso ricominciare a sognare per gli anni futuri. Non vedevo l’ora di affrontare questo intervento, perché il fastidio, quest’anno, era davvero peggiorato e cominciava a limitarmi un po’ troppo: non era più gestibile, lo sentivo anche stando seduta e non soltanto quando marciavo. Devo ringraziare tutta l’equipe del Rizzoli che mi è stata accanto: sono stati gentilissimi e mi hanno rassicurato. Mi rincuora il fatto che non servirà un secondo intervento”.

La Palmisano è pronta per un lungo lavoro e non nasconde il fatto che la sua testa sia già alle prossime Olimpiadi: “Adesso mi attende tanta riabilitazione, lo sa bene il mio fisioterapista Cristian Bruno che ormai è abituato, considerati i tanti problemi fisici che ho avuto negli anni. Parigi? Sì, ci penso già. Non resterà soltanto un sogno“.