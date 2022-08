Palomino, via alla difesa: chiesta audizione alla Procura

18-08-2022 14:53

José Palomino affila le armi della difesa. Il difensore dell’Atalanta, dopo che la positività al Clostebol Matabolita è stata confermata anche dalle controanalisi, ha chiesto di venire ascoltato dalla Procura antidoping, come era nella sua facoltà entro sette giorni dall’esito delle controanalisi.

Lunedì 22, giorno della riapertura dopo la pausa estiva, gli uffici Nado dovrebbero mettere in calendario l’audizione di Palomino, che nell’occasione presenterà le proprie memorie difensive preparate insieme allo staff di legali.

Tutto questo potrebbe portare a un ulteriore slittamento nel processo che, considerando i tempi del deferimento e dell’istruzione del procedimento, non dovrebbe avvenire prima di ottobre.

L’argentino è al momento sospeso in via cautelare e non può neppure allenarsi a Zingonia insieme ai propri compagni.