Panchina Brescia: Esposito ma non solo

Per la panchina di Brescia rimasta libera dopo l’avvenuta separazione da Andrea Diana, c’è l’ipotesi legata a Vincenzo Esposito. Ma il campano che quest’anno ha lavorato a Sassari prima di essere sostituito da Pozzecco, non è il solo in lizza, anche se in vantaggio.

Stando a quanto riportato da QS le alternative sarebbero rappresentate da Sandro Dell’Agnello, reduce da una grande stagione con Bergamo ed Eugenio Dalmasson, efficacissimo a Trieste. La pista legata al timoniere dei giuliani pare però essersi raffreddata nelle ultime ore.

SPORTAL.IT | 22-05-2019 11:08