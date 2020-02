Pancotto individua le chiavi per fermare Trento

Cesare Pancotto si prepara a guidare Cantù nella trasferta di Trento, una trasferta che il coach dei brianzoli si aspetta come particolarmente insidiosa.

"Il campionato sta alzando sempre più il livello – ha osservato in conferenza stampa -. Quindi da parte nostra dobbiamo mantenere alta l'attenzione sul nostro obiettivo finale e su quello della gara. Trento è una squadra in salute e dovremo mettere in campo una maggiore durezza mentale. Ci serviranno una difesa di fiducia e possessi in attacco di alto livello".

"Partiamo dall'idea che Trento viene da due vittorie importantissime, a Sassari e contro Brescia in casa. Sono fisici e atletici, ma anche esperti come dimostra la presenza in squadra di Forray, Craft o Gentile. Sono formidabili da tre e tirano tantissimo da due, quindi servirà una partita di grande intensità da parte nostra".

