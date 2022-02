Pandev: "A Parma per sentirmi vivo e divertirmi"

18-02-2022 13:29

Nel mercato di Gennaio ha destato particolare interesse il cambio di maglia di Goran Pandev. L’attaccante infatti dal Genoa è sceso di categoria, passando al Parma.

Proprio il macedone ha parlato dalle colonne del Secolo XIX ha parlato della sua scelta di ripartire dal Parma dopo l’addio al Genoa: “I primi quattro giorni dopo l’addio non ho dormito, non avevo paura di retrocedere, ma al Genoa mi hanno fatto capire che non avevano più bisogno di me. Sentivo che non c’era bisogno di me e avevo due scelte. Smettere o andare a divertirmi altrove per qualche mese. In estate mi ritiro – continua Pandev parlando del Parma – Ho fatto una scelta per sentirmi vivo e sono arrivato qui a Parma. In campionato siamo un po’ indietro, ma speriamo nei play off. Infortunio? Purtroppo il calcio è così, non mi faccio mai male e invece questa volta è arrivato lo stop dopo aver segnato al debutto. Ma tra una settimana rientro. Buffon? È felice di avermi qui”.

Dopo il ko contro la Cremonese i ducali sono chiamati a reagire nel prossimo turno di campionato che li vedrà ospitare al Tardini la Ternana di Lucarelli.

