22-09-2022 18:30

Goran Pandev ha deciso: il macedone lascia il calcio a 39 anni. Lo ha annunciato lo stesso attaccante sui profili social: “Mi guardò indietro e non sembra ancora vero… È stato un viaggio incredibile”.

Per Pandev quella di Parma sarà così la sua ultima esperienza da calciatore. Il macedone è esploso con la Lazio, indimenticabile la doppietta al Real Madrid in Champions per i tifosi biancocelesti. Con l’Inter però l’annata migliore, con cui Pandev ha vinto il triplete da protagonista.