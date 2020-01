Pantani avrebbe 50 anni: la lettera dell'ex fidanzata

Marco Pantani il 13 gennaio avrebbe compiuto 50 anni. In occasione dell'evento, La Gazzetta dello Sport ha dedicato al Pirata uno speciale sul settimanale Sportweek, su cui viene pubblicata una straziante lettera della ex fidanzata del campione, Christina

Jonsson, che dopo anni di silenzio torna a parlare.

Eccone uno stralcio: "Senza il tuo esempio, senza averti conosciuto, senza aver sentito il tuo respiro non credo che sarei riuscita a superare il lutto e a rimettermi in sella. Se sono ancora viva è un miracolo… perché la voglia di seguirti è stata forte. Molto forte. Ancora oggi salto appena vedo una tua foto. La tua ultima partenza… Ho provato a battermi per la vita, ero a terra come colpita da un fulmine… Ho dovuto fare come mi hai insegnato. Stringo i denti e pedalo. Lo faccio in omaggio a te e a quello che rappresenti per me".

