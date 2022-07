29-07-2022 09:19

Per lei è giunto il momento della serenità, dell’amore e anche della leggerezza, come aveva confidato in una recente intervista. Paola Egonu ora sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna e sta passando queste giornate di mare, sole e relax insieme a Michal Filip, collega che milita in Turchia con il quale compare in alcuni teneri scatti, pubblicati sull’account Instagram di lui.

Relax e un nuovo amore in Sardegna

Paola Egonu è la stella più splendenti della Nazionale italiana femminile di volley e della pallavolo mondiale: con le azzurre ha vinto di recente la Volleyball Nations League, ribadendo un primato che sembrava sfumato dopo le ultime Olimpiadi di Tokyo.

La Egonu si trova in Sardegna con alcuni amici, tra i quali Filip con il quale sembra avere atteggiamenti molto affettuosi. Fidanzati? E’ ancora presto per dirlo, di certo tra i due c’è un legame molto speciale. Dopo la relazione con Katarzyna Skorupa, la scelta di Paola Egonu è ricaduta ancora nel suo ambiente.

L’incontro con Michal Filip

Per ora la campionessa azzurra non si sbilancia sulla presunta storia con Michal Filip, ma le ultime foto pubblicate dai due su Instagram sembrano non lasciare spazio ai dubbi.

La rivelazione di un nuovo amore era arrivata tempo fa dalle pagine del settimanale Oggi, dove la campionessa era tornata sulla questione della sua fluidità sessuale, ammettendo:

“Adesso, sì, sono innamorata, felice e spaventata. Controllo frustrazioni, rabbia, dolore, ma l’emozione che mi dà questa persona è così forte… Non mi chieda se è un uomo o una donna, non ha importanza”.

Chi è il nuovo compagno

Michal Filip, opposto polacco in Tuchia anche lui come Paola, dallo scorso anno gioca allo Yeni Kiziltepe, club della massima serie turca.

Anche la Egonu dalla prossima stagione giocherà lì, un segnale che accredita la pista della storia tra loro: la vicinanza geografica favorirebbe la relazione, anche se la stessa campionessa non è nuova a storia a distanza.

