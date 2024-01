Paola Ferrari rivela di avere un cancro: “Ma non mollo 90° Minuto”

La giornalista di RaiSport ha confessato di aver già battuto un tumore e di doverne affrontare ora un secondo: “Scoperto da poco, mi opererò e tornerò in tv”

22-01-2024 15:44

“Ho avuto un cancro, anzi ora ne ho un altro”. È la confessione di Paola Ferrari, ex volto della “Domenica Sportiva” e oggi conduttrice di “90° Minuto”, che in un’intervista ha annunciato con grande determinazione come neanche il tumore riuscirà a tenerla lontana dal suo lavoro di giornalista sportiva.

La confessione di Paola Ferrari sul cancro

Il cancro è un avversario che Paola Ferrari ha già battuto e che intende battere di nuovo. La giornalista di RaiSport lo rivela in un’intervista nella prossima puntata di “Storie di donne al bivio”, programma condotto da Monica Setta, che andrà in onda giovedì 25 gennaio su Rai2. L’emittente ha reso nota un’anticipazione della chiacchierata tra le due giornaliste con la “confessione” della Ferrari, determinata a non mollare “90° Minuto”, trasmissione che è passata a condurre dopo tanti anni alla guida della “Domenica Sportiva”.

Paola Ferrari: “Ho un altro tumore alla pelle”

La Ferrari ha spiegato di aver già affrontato e battuto un tumore. “Sì, ho avuto un cancro – ha spiegato la presentatrice di “90° Minuto” – e anzi ti dico che ne ho un altro, molto piccolo, che è stato scoperto da poco e andrò a operarmi fra qualche giorno. Ma poi sarò comunque la domenica a condurre la mia trasmissione”. La Ferrari è entrata anche nei dettagli, spiegando che si tratta di un tumore della pelle. “È un carcinoma basiliare, sempre sul viso – ha aggiunto -. L’ho scoperto un mese e mezzo fa, ma è assolutamente allo stadio iniziale e quindi è molto meno drammatico di quello che ho già avuto. Si risolverà in un giorno. È piccolo piccolo e guarirò senza problemi”.

Paola Ferrari: il cancro e l’importanza della prevenzione

Perché la Ferrari ha sentito il bisogno di rendere pubblica la sua situazione, se si tratta di un problema risolvibile in poco tempo? È la stessa giornalista a spiegarlo. “Non sono assolutamente qui a fare la vittima – le sue parole -, ma lo racconto per dire che bisogna stare attenti: state attenti, state attenti, non finirò mai di dirlo”. Nell’intervista la conduttrice di “90° Minuto” ha ricordato l’importanza della prevenzione. “Dobbiamo fare prevenzione, sempre. La volta scorsa non avevo fatto queste ricerche. Un dermatologo mi aveva detto che si trattava di un’angioma, una cosa benigna, e ho fatto passare troppo tempo. Se avessi avuto un melanoma, non sarei qui a parlarne. L’operazione? Ho un taglio che va dall’occhio a metà guancia, fatto molto bene. Anzi, non abbiate paura perché i chirurghi italiani sono bravissimi. Per il 2024 mi auguro un’altra scoperta scientifica importante, che possa aiutare specialmente noi donne”.