Paolini-Sabalenka Masters 1000 Miami, quando si gioca la semifinale: orario, precedenti e dove vederla in tv e streaming

Il tempo e il risultato di questa semifinale dei Miami Open confermeranno la crescita che si è evidenziata nel percorso in questo torneo di Jasmine Paolini, che ha iniziato con qualche difficoltà inattesa questo inizio stagione. In semifinale in questo Masters 1000 decisivo, anche in chiave ranking WTA, la tennista toscana si scontra con la tigre bielorussa, Aryna Sabalanka, attuale numero 1 della classifica.

Reduce da una vittoria entusiasmante, Jasmine domani 27 marzo 2025 è chiamata a spendere i suoi colpi migliori contro la più temibile delle avversarie in questo tabellone la quale ha dimostrato di aver ritrovato soprattutto la determinazione che l’ha condotta a scavalcare Iga Swiatek e a difendere il suo primato da mesi, ormai.

Paolini-Sabalenka, stato prima della semifinale Miami Open

Jasmine Paolini ha vinto in due set su Magda Linette e stacca dunque il pass per la semifinale del Miami Open, dove la attende la giocatrice più in forma di questo momento della stagione, la numero 1 Aryna Sabalenka, che ha superato ai quarti Zheng, garantendosi l’accesso al match con Jas.

La nostra ha saputo migliorare i propri punti di debolezza, almeno in questo avvio, lavorando enormemente sul servizio e sulle prime tanto da riuscire a contenere l’avanzata di rivali agguerrite, centrando un numero incredibile a livello statistico di palle break annullate. Contro l’ex numero 1 Naomi Osaka ha chiuso un match che sembrava addirittura compromesso, grazie alla sua qualità nel servizio e nel dritto, che gli hanno garantito l’avanzata fino alla semifinale.

La numero 7 del ranking WTA (già certa di salire nuovamente al 6° posto) adesso se la vedrà con la numero 1 al mondo che non cederà il passo senza lottare per un posto al sole. Come sempre.

I precedenti

Non solo per amor di statistica quel che verte sui precedenti tra Paolini e Sabalenka si rivela assai interessante. Quattro precedenti in campo WTA tra Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka, con tre vittorie a favore di quest’ultima che vanta una striscia aperta di due successi consecutivi.

L’azzurra non vince dal 2022 (2-1 a Indian Wells) e nell’ultimo precedente, pur avendo tenuto testa alla numero 1 del ranking mondiale, è uscita sconfitta in due set nel girone delle WTA Finals 2024 (6-3, 7-5). Inoltre, le due si sono affrontate anche a livello ITF nel 2017 sull’erba di Ilkley, con vittoria in tre set per l’italiana.

2017 – ITF Ilkley, R1 : Jasmine Paolini b. Aryna Sabalenka 2-1 (4-6, 7-5, 7-6)

: Jasmine Paolini b. Aryna Sabalenka 2-1 (4-6, 7-5, 7-6) 2020 – Linz, R1 : Aryna Sabalenka b. Jasmine Paolini 2-0 (6-4, 6-4)

: Aryna Sabalenka b. Jasmine Paolini 2-0 (6-4, 6-4) 2022 – Indian Wells , R2: Jasmine Paolini b. Aryna Sabalenka 2-1 (2-6, 6-3, 6-3)

, R2: Jasmine Paolini b. Aryna Sabalenka 2-1 (2-6, 6-3, 6-3) 2023 – Beijing , R3: Aryna Sabalenka b. Jasmine Paolini 2-0 (6-4, 7-64)

, R3: Aryna Sabalenka b. Jasmine Paolini 2-0 (6-4, 7-64) 2024 – WTA Finals, RR: Aryna Sabalenka b. Jasmine Paolini 2-0 (6-3, 7-5)

Dove vedere Paolini-Sabalenka in diretta tv

Il match tra Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka, valido per la semifinale di Miami, è in programma giovedì 27 marzo, con orario e campo ancora da definire ma sarà possibile seguire in tempo reale il match, che dovrebbe disputarsi non prima delle 18, su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Ricapitolando quanto detto e aggiungendo anche lo streaming, possiamo già indicare in linea di massima giorno e orario presunto:

Partita: Paolini-Sabalenka

Data: giovedì 27 marzo 2025

Orario: da definire

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport 1

Streaming: SkyGo e Now

Competizione: Miami Open

Paolini-Sabalenka in streaming

La semifinale sarà visibile anche in streaming, per quanti hanno sottoscritto l’abbonamento e vogliono vedere in mobilità il match tra Paolini e Sabalenka, valevole per gli ottavi di finale a Dubai. Appuntamento, quindi, sull’app dedicata ovvero SkyGo, scaricabile e configurabile, e su NOW e Tennis Tv.

Ricordiamo, inoltre, che in caso di vittoria e relativa qualificazione, la vincitrice approderà alla finalissima del Miami Open 2025.