Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 24 marzo 2025 congelata, Paolini sogna punti utili e Anna Kalinskaya arranca

La bielorussa ancora in testa alla classifica mondiale aggiornata alla settimana di lunedì 17 marzo per via dei Miami Open ancora in corso: speranza per Jasmine Paolini

Nulla da segnalare, questa settimana se non che il Miami Open ferma la classifica WTA e lascia di fatto invariato l’assetto che vede in testa la tigre bielorussa Aryna Sabalenka, con Iga Swiatek alle sue spalle e in terza posizione Coco Gauff. L’azzurra Jasmine Paolini, come prevedibile, rimane al 7° posto con qualche ambizione in più a Miami in termini di punti per riuscire a scavalcare la tennista russa fenomeno del momento.

La Top10 è rivoluzionata dall’irruenza di Mirra Andreeva che promette benissimo, vista l’ascesa e il terzo titolo a neanche 18 anni: 6° posizione per lei, già fuori però dal torneo in Florida. Tutto invariato per Jessica Pegula e Madison Keys. Jasmine dovrà approfittare dei punti da agguantare per tenere a bada anche Rybakina, Zheng e Navarro.

Classifica WTA ferma al 17 marzo 2025: Sabalenka 1°

No news, good news. Aryna Sabalenka si tiene strettissima la prima posizione del ranking WTA pur dovendo elaborare la sconfitta subita che impone tanto lavoro oltre quanto accaduto agli AO, mentre alle sue spalle Iga Swiatek e la statunitense Coco Gauff difendono quanto guadagnato sul piano dei punti evitando eventuali attacchi provenienti dalle rivali, subito sotto il podio.

Jessica Pegula e Madison Keys continuano la loro ascesa e si collocano rispettivamente al 4° e al 5° posto, davanti alla temibile Andreeva che salta in 6° posizione dopo la vittoria di Indian Wells ma ha subito una battuta d’arresto a Miami. Jasmine Paolini potrebbe approfittarne: si vedrà la prossima settimana se porterà nuovi cambi.

Classifica invariata ma non proprio

Fermo il podio, intoccabile, con il trio Sabalenka-Swiatek-Gauff il resto è rivoluzionato dall’esplosione del talento della 17enne che aveva già centrato il WTA Masters 1000 di Dubai. Dopo il terzetto da podio, stabile in 4° posizione troviamo Jessica Pegula che ha preso quel posto che aveva conquistato la scorsa stagione Paolini, davanti a Madison Keys, vincitrice degli AO. Perché Jasmine riesca a risalire dovrà migliorare il risultato ottenuto a Miami e rosicchiare punti utili, dopo l’uscita di scena a Indian Wells.

Paolini scivola al 7° posto

La top 10 ormai è in continuo movimento a causa dei risultati del campo e la cancellazione dei punti della stagione 2024, che aveva visto l’ascesa di Paolini, la quale a questo punto della stagione aveva già vinto Doha dove, invece, ha rimediato l’infortunio al piede che le è costato anche il doppio e dal quale si sta riprendendo nel tentativo di recuperare e difendere punti preziosi.

Risultati che adesso sono soprattutto legati a Miami, uno dei tornei clou di queste settimane e per cui lavorare per raccogliere risultati utili alla causa, in un effort che dovrebbe avvenire contemporaneamente a uno stop delle dirette avversarie.

Dicevamo che davanti e dietro Paolini ci sono stati cambiamenti importanti: Jessica Pegula 4°, Madison Keys 5°, Andreeva 6°, poi l’azzurra davanti a Rybakina, Zheng e Navarro con Badosa appena fuori al Top 10.

Top ten: Paolini 7°, irruzione Andreeva

Senza ulteriori aggiunte a quel che abbiamo già illustrato, siamo in grado di affermare che la classifica WTA ai massimi vertici è confermata con significative variazioni rispetto al recente passato per via dei risultati sul campo. Ecco la classifica aggiornata al 17 marzo 2025 per via del torneo di Miami:

Aryna Sabalenka 9606 Iga Swiatek 7375 Coco Gauff 6063 Jessica Pegula 5361 Madison Keys 5004 Mirra Andreeva 4710 Jasmine Paolini 4518 Elena Rybakina 4448 Qinwen Zheng 3985 Emma Navarro 3859

La classifica completa e aggiornata a lunedì 17 marzo 2025 è qui.

Anna Kalinskaya irreperibile

Sempre meno potente l’ascesa di Anna Kalinskaya che ormai ha visto sfumare l’effetto Sinner, sul piano dei risultati WTA e in classifica. La tennista russa è ormai fuori dalla Top 30 e ciò ha una sua valenza, qualunque cosa si possa dire a sua discolpa, c’è da lavorare per tornare ai fasti di appena qualche mese fa.

Anna è risalita di una posizione dalla 34° alla 33° posizione in classifica WTA, già dalla precedente pubblicazione del ranking. Occupava la 19° posizione dietro a Asinimova e davanti a Vekic, fino a poche settimane fa: avvio di stagione complicato, molto deludente per lei che non riesce a recuperare i punti persi e fatica a trovare una quadra. Con o senza Sinner, la situazione è seria ma non grave. Sia chiaro.