Paolo Rossi, l'amore per Federica Cappelletti e per i tre figli

Ha vissuto la malattia nel silenzio, scegliendo di seguire da vicino la sua famiglia costruita sulla solidità di un legame imparagonabile, totalizzante, che ha intrecciato la sua vita a quella di Federica Cappelletti. La sua seconda moglie, sposata nel 2010 in Campidoglio, a Roma, per sancire un intreccio fatto di passione e amore e lavoro. Tanto lavoro, quello che seguivano entrambi con la dedizione e che si deve alle parole e all’analisi. Paolo Rossi aveva dedicato, insieme a Federica, un libro alla sua esistenza e anche a quanto aveva costruito con lei, giornalista e scrittrice appunto. “Quanto dura un attimo”, il titolo del volume firmato da entrambi.

Il ricordo dell’eroe Paolo Rossi: l’incontro con Federica Cappelletti

E’ stata lei a dare l’annuncio della scomparsa, a soli 64 anni, di Paolo Rossi. Il nostro Pablito, l’eroe del Mondiale di Bearzot e del presidente Sandro Pertini, di quella mitica partita a scopone in volo. E a un mondo che oggi, anche calcisticamente, è relegato ai ricordi di quanti hanno negli occhi e nella memoria le imprese di quel ragazzino esploso nel Vicenza e divenuto icona nella Juventus.

Federica ha deciso, come avviene ormai di consueto, di affidare il suo messaggio a Instagram (preferito a un comunicato) e di postare l’immagine che li ritrae insieme nel rinnovo delle promesse con l’uomo che ha amato e da cui ha avuto due figlie, Maria Vittoria e Elena Sofia.

I figli di Paolo Rossi

Due bambine, amatissime e attese. Una paternità vissuta dopo molti anni, a distanza dalla nascita del primogenito Alessandro (che oggi ha 38 anni) avuto dal matrimonio con Simonetta Rizzato.

“Io e Federica ci sposeremo a metà del mese di luglio: la cerimonia in Campidoglio, a Roma, poi il fine settimana successivo faremo una grande festa nel nostro resort in Toscana”, così aveva annunciato all’epoca le sue seconde nozze Paolo Rossi. Proprio in Toscana, ad Arezzo, è spirato nella notte del 9 dicembre.

Le seconde nozze con Federica Cappelletti

Con Federica l’amore è stato totale, dicevamo. Nonostante la differenza d’età, 16 anni, tra loro nulla è mancato e hanno costruito una famiglia come era nei desideri della stessa compagna dell’eroe di quel Mondiale. E che ha segnato con la sua maglia e le sue reti quell’era irraggiungibile.

VIRGILIO SPORT | 10-12-2020 09:53