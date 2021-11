Papà Djokovic: "Non andrà agli AO a queste condizioni"

28-11-2021 21:41

Novak Djokovic rischia seriamente di saltare gli Australian Open, lo Slam in cui ha più volte vinto in carriera. Solo chi sarà vaccinato contro il Covid potrà partecipare e non ci saranno regole speciali per chi invece non si è attivato in questo senso.

Djokovic nelle interviste recenti ha sempre lasciato uno spiraglio, il papà del campione nativo di Belgrado Srdjan però si è espresso in maniera abbastanza chiara in un’emittente televisiva serba: “L’essere vaccinati o meno risponde a un diritto personale di ogni individuo. Nessuno può violare la privacy del singolo perché ognuno ha il diritto di decidere per la propria salute. Se Novak si è vaccinato o meno è un argomento che riguarda esclusivamente lui. Lo rivelerà? Non credo“.

Il papà di Djokovic ha mandato poi un messaggio agli organizzatori degli Australian Open: “Credo che certe esternazioni siano state vergognose perché hanno chiamato in causa direttamente il nove volte campione del torneo. Lui vorrebbe competere, ma non a queste condizioni. Nemmeno io lo farei“.

