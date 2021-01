Papu Gomez, arriva la proposta da Maxi Lopez: "Vieni da noi?"

Alejandro ‘Papu’ Gomez continua a vivere da separato in casa a Bergamo e nell’Atalanta, manifestando il suo disappunto sui social come avviene ormai da settimane. E proprio a margine di un suo post è arrivata una curiosa proposta da parte di un connazionale ed ex compagno di squadra: Maxi Lopez.

Il centravanti è ora tra le fila della Sambenedettese, ma vestì la maglia del Catania negli stessi anni in cui l’ormai ex capitano della Dea giocava in Sicilia. E in qualche modo ha suggerito all’amico di tornare ad essere compagni di squadra in Serie C, magari anche solo per sei mesi.

Lo ha fatto commentando un intervento su Instagram in cui il Papu Gomez aveva pubblicato un’accigliata immagine di se stesso con tuta dell’Atalanta mentre siede sul pavimento della palestra dei nerazzurri. “Più forte che mai”, il messaggio allegato alla fotografia. Da qui l’intervento di Maxi Lopez: “Ale, vieni alla Sambenedettese? Sei mesi a fare magie! Non mollare fratello”.

Una proposta che quasi certamente cadrà nel vuoto, ma che quantomeno avrà fatto sentire Gomez un po’ meno solo in questi difficili mesi.

OMNISPORT | 21-01-2021 20:28