Paquetà alla riconquista del Milan: Novara battuto in rimonta

Prima uscita stagionale per il rinnovato Milan di Stefano Pioli. La compagine rossonera, a Milanello, ha affrontato il Novara, squadra che milita nel campionato di Serie C.

Inizio in salita per i meneghini che già al 10’ sono passati in svantaggio quando Bellich, sugli sviluppi di un corner, di testa ha battuto Antonio Donnarumma. Palla al centro per la ripresa e al 13’ gli azzurri raddoppiano ancora Bellich.

Il Milan prova a reagire, ma il primo dei tre tempi da 20’ in programma si chiude con il Novara avanti. A riaprire i giochi al 25’ è Paquetà che, dopo uno scambio con Ibrahimovic, controlla il pallone in area e di destro insacca alla spalle del portiere avversario.

Al 31’ il pareggio rossonero: Roback penetra in area e dal fondo serve l’accorrente Laxalt che non sbaglia.

Il Milan continua a premere sull’acceleratore e al 47’ trova anche la rete del vantaggio: Paquetà colpisce il palo con una bella conclusione dalla lunga distanza, sul pallone vagante si avventa Calabria che deposita in rete per il 3-2.

A chiudere i giochi sul definitivo 4-2 ci pensa ancora Paquetà che, su assist di Roback, con una conclusione dall’interno dell’area trova la doppietta personale mandando in archivio la gara.

OMNISPORT | 02-09-2020 19:24