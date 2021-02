Paragone Pirlo-Allegri scatena i social: è polemica

Andrea Pirlo vorrà pure un gioco aggressivo e d’attacco, ma il doppio confronto con l’Inter in Coppa Italia ha dimostrato che il tecnico della Juventus sa anche essere pragmatico, proprio come uno dei suoi predecessori più vincenti, Max Allegri.

Pistocchi attacca Allegri

Del confronto tra i due s’è tornato a parlare anche su Twitter grazie a un post di Maurizio Pistocchi che ha riaperto il dibattito tra i detrattori dell’ex allenatore bianconero e i suoi sostenitori. Il giornalista da sempre si schiera con i primi, accusando Allegri di puntare da sempre a un gioco sparagnino e poco spettacolare, che paga sì in Italia ma non in Europa.

“Sento dire che nel momento della difficoltà tutti i grandi club pensano a Max Allegri – ha twittato Pistocchi -. Però dal maggio 2019 Milan, Barcellona, PSG, Bayern Monaco, Chelsea, Napoli, Tottenham, Everton, Arsenal e Marsiglia hanno cambiato allenatore, ma hanno scelto qualcun altro”.

Bufera su Twitter

Una vera stoccata ad Allegri, quella del giornalista, che scatena una vera bufera nei commenti. “O ci sei o ci fai… – replica Mystery – Allegri disse espressamente di volersi prendere un anno sabbatico. Poi il 2020 con la pandemia ha stravolto tutta la stagione precedente. Non disinformare, grazie”. “Il tuo cervello retrocesso in serie B non riesce proprio a capire neanche le cose evidenti”, la dura replica di Pistocchi.

Burlone, altro utente, aggiunge: “Questa volta però devo dare ragione al ragazzo. Allegri al di là di questo resta comunque un ottimo allenatore, vincente e competente”. E Pistocchi, al veleno: “In Italia vince quasi sempre la Juve. In Italia”, ricordando le Champions League mancate da Allegri.

Ivan suggerisce un’altra ipotesi: “Mi scusi Pistocchi, ma ha mai pensato che forse sia stato lui a rifiutare alcune delle suddette? Magari il Real Madrid a giugno lo chiamerà e Max dirà di sì. Un club ha solo da guadagnare dalla gestione tecnica di Allegri”.

Los Scarsos non la pensa così: “Il Real Madrid ha esonerato Capello nel 2007 perché, pur avendo vinto la Liga, non faceva divertire i tifosi. Dubito che gradirebbero il calcio di Allegri”.

SPORTEVAI | 10-02-2021 09:45