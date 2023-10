Paralimpiadi, Bebe Vio: "Mondiali passo in avanti verso Parigi 2024"

"Superato record di medaglie, fiera di far parte di questa Nazionale"

“È stato un Mondiale importante, abbiamo superato il record di medaglie vinte in un’edizione, quindi siamo felicissimi. I ragazzi sono stati tutti pazzeschi e bravissimi, sono molto fiera di far parte di questa Nazionale e… sì, è un passetto in più per la qualifica a Parigi 2024”. Così Beatrice ‘Bebe’ Vio, a margine di WEmbrace Sport 2023 in corso a Milano.