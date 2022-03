Paralimpiadi, Bertagnolli vince l'argento in gigante

10-03-2022 10:31

Altra medaglia per Bertagnolli alle Paralimpiadi in corso di svolgimento a Pechino. Il portabandiera azzurro ha conquistato l’argento in gigante. Si tratta della sua terza medaglia dopo l’oro in combinata e l’argento in SuperG.

“Purtroppo manca la medaglia d’oro. Abbiamo disputato due belle manche ma loro sono stati più bravi, non si può sempre voler tutto, lo prenderemo come insegnamento per il futuro, vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato. È comunque una medaglia d’argento e non bisogna lamentarsi”, il commento ai microfoni Rai dello stesso Bertagnolli.

