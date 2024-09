Paralimpiadi, fenomeno Barlaam: oro e record mondiale nei 50 stile nella sua Parigi 2024. Esulta anche Ghiretti

Prestazione da incorniciare per l’azzurro che trionfa nella categoria S9 rinnovando il suo primato sulla distanza più breve. La nuotatrice vince i 100 rana SB4

Giornata da ricordare per Simone Barlaam alle Paralimpiadi di Parigi 2024: il fenomeno del nuoto azzurro ha vinto l’oro sui 50 stile libero nella categoria S9 fissando il nuovo record mondiale in 23’’90. E dal nuoto è arrivata anche un’altra vittoira, con l’oro di Giulia Ghiretti nei 100 metri rana SB4.

Paralimpiadi di Parigi: oro e record mondiale per Barlaam nei 50 stile

L’oro olimpico non bastava per soddisfare le ambizioni di Simone Barlaam e così alle Paralimpiadi di Parigi 2024 l’asso del nuoto azzurro, oltra alla medaglia, si è preso anche il nuovo record sui 50 stile libero, aggiornando il suo precedente primato, il 24’’71 stabilito a Tokyo 2020, altra Paralimpiade finita con l’oro al collo sulla distanza più breve del nuoto. L’asso azzurro ha chiuso la gara odierna in 23’’90, precedendo l’atleta neutrale Denis Tarasov (25’’15) e il norvegese Fredrik Solberg (25’’33).

Paralimpiadi: Barlaam e il legame con Parigi

Per Barlaam la vittoria di Parigi 2024 corrisponde alla chiusura di un cerchio: da bambino ha vissuto per un periodo nella capitale francese per curare la coxa vara e l’ipoplasia congenita del femore destro con cui era nato. Si è fatto tanti amici: non un caso che oggi, ad esultare con lui, ci fossero tanti tifosi francesi sugli spalti. “Oggi finalmente con una mia gara ho fatto divertire tutti”, ha dichiarato Barlaam dopo la vittoria riferendosi all’argento nei 400 stile libero S9, distanza che non rappresenta di certo la sua specialità. “In queste Paralimpiadi, il pubblico tifa a prescindere dalla nazionalità, ed è molto bello. Per me, oro e record: è tanta roba”, ha commentato il nuotatore azzurro.

Paralimpiadi, oro anche per la Ghiretti nei 100 rana

Ma quello di Barlaam non è stato il solo oro della giornata per il nuoto azzurro alle Paralimpiadi. A trionfare oggi anche Giulia Ghiretti, che è salita sul gradino più alto del podio nei 100 metri rana della categoria SB4: l’azzurra ha nuotato in 1’50’’21, precedendo l’ungherese Fanni Illes (1’50’’25) e la cinese Jiao Cheng (1’51’’70). Come Barlaam, anche la Ghiretti aveva vinto una medaglia a Tokyo 2020, dove però si era fermata all’argento.