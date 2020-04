Pardo a Paola Ferrari, la proposta scatena il web

Al di là della sofferenza che tutto il mondo sta vivendo a causa dell’emergenza coronavirus è comunque tangibile la crisi d’astinenza che la mancanza di calcio comporta nei tifosi abituati in questo periodo a partite su partite, tra campionato e coppe.

Si gioca solo in Nicaragua e Bielorussia e c’è chi un pensierino a far vedere le partite di quei campionati lo sta seriamente facendo. Tanto che Pierluigi Pardo e Paola Ferrari sono stati protagonisti di un simpatico scambio di tweet che hanno scatenato la fantasia dei tifosi.

Fame di calcio

Non sembra una boutade. Ma in tempi di astinenza da calcio in tv, alcune emittenti europee avrebbero chiesto di acquisire i diritti per trasmettere le partite del campionato del Nicaragua. A dirlo al giornale ‘La Prensa’ è il segretario generale della lega del Nicaragua, Josè Maria Bermudez che ha anche detto che il loro campionato andrà avanti fino alla fine: “Di sicuro c’è che continueremo a giocare (a porte chiuse n.d.r.) – ha aggiunto Bermudez – perché, in base alle comunicazioni ufficiali che riceviamo dalle autorità, non c’è alcun tipo di allarme sanitario né ci sono restrizioni tipo quarantena”.

La proposta indecente di Pardo

E cosa succederebbe se Sky, Dazn, Rai o Mediaset prendessero i diritti televisivi di Nicaragua, Bielorussia o Tagikistan? Ha provato a immaginarlo Pierluigi Pardo. Dapprima un post con il risultato di Dinamo Minsk-Torpedo Zhodino e il messaggio: “Non so cosa avrei pagato oggi per vedere questa” con tanto di hasthag #astinenza.

Poi nelle ultime ore, il giornalista Mediaset che conduce Tiki Taka ha fatto la proposta alla collega della Domenica Spoertiva, in quota Rai, Paola Ferrari: “Vogliamo fare un programma a reti unificate con HL Bielorussia e Nicaragua? Io sento Vieri e tu Jacopo (Volpi, ndr)? Però da casa, io mi metto giacca e bermuda”. con gli hasthag #qualitaaaà #iorestoacasa.

Paola Ferrari risponde e gradisce divertita: “ahahaha Perché no!”

Le reazioni del web

I tifosi, anch’essi in astinenza non disdegnano la “proposta indecente” di Pardo, anzi c’è chi rilancia: “Si gioca anche in Burundi” oppure “Non vorrei sembrare pignolo oltre misura. Oggi si gioca pure la super coppa in Tagikistan. Sono per l’informazione senza censura”. Tanto da suscitare la risposta di Pardo: “Se prendiamo i diritti sì, guarderei pure quelli. Sto a rota (come diciamo noi a Roma)”. E qualcuno già propone “Tiki Taka Bielorussia”; “Chissà il tasso tecnico del campionato in Nicaragua”.

SPORTEVAI | 05-04-2020 11:20