Parigi 2024, il Cio esclude il Guatemala

17-10-2022 17:07

Il Guatemala non prenderà parte ai Giochi di Parigi 2024.

A poco più di un anno e mezzo dalla Cerimonia di Apertura, prevista per il 26 luglio 2024, il provvedimento assunto dal Comitato Olimpico Internazionale, come si legge su Marca, è dovuto a presunte irregolarità nel processo di rielezione del presidente del Comitato olimpico nazionale: da Losanna era arrivato un primo avvertimento ai vertici dello sport guatemalteco, ma la dead line dell’8 settembre, termine ultimo per regolarizzare la situazione, non è stato rispettato, da qui l’esclusione da tutte le competizioni internazionali e quindi anche dalle prossime Olimpiadi.

Il Comitato Olimpico del Guatemala è affiliato al Cio dal 1947. Il piccolo paese centroamericano ha conquistato una sola medaglia nella propria storia ai Giochi, l’argento di Erick Barrondo a Londra 2012 nei 20 km di marcia.