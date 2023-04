Parigi 2024, impazza la vendita dei biglietti: toccata quota 3 milioni

In un briefing giornaliero il ceo Thobois afferma come la vendita dei ticket per le prossime olimpiadi stia viaggiando su standard elevati, grazie anche a prezzi contenuti. Obiettivo totale 13 milioni.

06-04-2023 18:19

Da quando sono state aperte le vendite per accaparrarsi un biglietto per una delle tante gare olimpiche in scena a Parigi 2024, non c’è stato un attimo di respiro.

Lo stesso Ceo dell’evento Etienne Thobois ha affermato: “Parigi 24 fino a questo momento è stato un grande successo per quanto riguarda la vendita dei biglietti, siamo già a quota 3,25 milioni”.

I ticket, infatti, sono uno dei programmi chiave su cui l’organizzazione si sta concentrando, la piattaforma ideata è totalmente digitale e raggiungibile da chiunque. Anche per questo sono state ideate molteplici formule, tra cui biglietti da 24 euro per ogni disciplina, seppur in numero contenuto.

L’obiettivo generale resta quello di piazzare qualcosa come 13 milioni di tagliandi suddivisi in 10 milioni per le Olimpiadi e 3 milioni per le Paralimpiadi.