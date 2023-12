Parigi 2024, Malagò: "Puntiamo a nuovo record ma prima dobbiamo qualificarci"

"Tamberi portabandiera? Irrispettoso parlarne ora, rispetteremo carriera e parità di genere"

22-12-2023 19:29

“Io sono un grandissimo ottimista, quasi incosciente e coraggioso, ma so che non riusciremo per sempre a registrare record nello sport. Facciamo di tutto per fare in modo che questi giorni tardi il più possibile. Se alle prossime Olimpiadi registreremo un nuovo record? Si, ma bisogna prima qualificarsi. Vogliamo arrivare a 300 o 350 atleti e squadre a Parigi. Siamo molto competitivi”. Così il presidente del CONI; Giovanni Malagò, a margine della consegna dei collari d’oro 2023 al merito sportivo. “Carinamente si è detto che Tamberi sarà il prossimo porta bandiere, è un trend top come la Ferragni o la pista da bob. Non è serio fare questo discorso a dicembre, guarda il caso della Goggia che si infortunò – ha continuato -. Io farò le mie proposte in giunta e lo farò in rispetto alla carriera olimpica e alla parità di genere”