Parigi 2024: Russi in gara? Ucraina pronta al boicottaggio

La decisione dopo l’apertura del CIO agli atleti di Russia e Bielorussia

31-03-2023 12:13

L’Ucraina boicotterà tutte le gare di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024 nelle quali saranno presenti atleti russi. L’annuncio arriva da Oleh Nemchinov, segretario di gabinetto dei ministri ucraini e membro del Comitato Olimpico Nazionale ucraino.

La decisione del governo ucraino è stata presa dopo che il CIO ha autorizzato gli atleti russi e bielorussi al ritorno a livello personale alle gare internazionali, a condizione di non far parte dell’esercito e di non sostenere l’invasione russa in Ucraina.

Nemchinov ha anche annunciato sanzioni qualora le federazioni nazionali decidano di iscrivere i propri atleti in competizioni che vedono la presenza di russi in gara.