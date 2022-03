Parigi-Nizza, colpo Burgaudeau

11-03-2022 18:45

Il ciclista della TotalEnergies Mathieu Burgadeau ha vinto a sorpresa la sesta tappa della Parigi-Nizza grazie ad una splendida azione negli ultimi chilometri della frazione.

Dopo la gara, il corridore transalpino si è espresso così: “Mi sentivo molto bene, anche di testa. Avevo grande fiducia, qualcosa che mi era mancata finora, e sono riuscito a fare la differenza”.

Per lui è arrivata la prima vittoria in carriera: “Ho voluto dare tutto e non guardarmi indietro, mi sono goduto il momento. Volevo provarci anche in precedenza, mi sentivo molto bene”.

