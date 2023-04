Parigi-Roubaix, Boonen: "Pogacar la vincerà"

Il quattro volte vincitore dell'inferno del Nord è pronto a scommettere in futuro sullo sloveno.

07-04-2023 18:57

Il quattro volte vincitore della Parigi-Roubaix Tom Boonen è convinto in futuro sul trionfo di Pogacar nell’inferno del Nord: “Il fatto che devi essere pesante per andare forte sul pavé è una storia che ha assunto una vita propria. Ma è una sciocchezza. Devi solo essere forte. I grandi corridori sono spesso anche forti. Hanno un po’ più di potenza sul piano. Ma Pogačar può certamente spingere i watt necessari per far bene alla Roubaix. Chiunque corra a un livello del genere, può vincere la Parigi-Roubaix“.

Boonen aggiunge: “Nelle categorie giovanili, tutti i bravi corridori, compresi gli scalatori, fanno tutte le classiche. I bravi corridori possono pedalare bene anche sul pavè”.