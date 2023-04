Parigi-Roubaix femminile: trionfa Jackson davanti a Katia Ragusa

Cade Longo Borghini, nella top ten anche la Consonni col nono posto.

08-04-2023 17:40

La Parigi-Roubaix femminile se l’è aggiudicata Alison Jackson: grande successo per la canadese, che vince davanti a una strepitosa Katia Ragusa. Ottimo risultato per l’azzurra, fatale invece per Longo Borghini una caduta. In top ten anche la Consonni.

Parigi-Roubaix, la top 10

1 JACKSON Alison EF Education-TIBCO-SVB 3:42:56

2 RAGUSA Katia Liv Racing TeqFind 0:00

3 TRUYEN Marthe Fenix-Deceuninck 0:00

4 DUVAL Eugénie FDJ – SUEZ 0:00

5 BORRAS Marion St Michel – Mavic – Auber93 WE 0:00

6 LACH Marta CERATIZIT-WNT Pro Cycling 0:03

7 KOPECKY Lotte Team SD Worx 0:12

8 GEORGI Pfeiffer Team DSM 0:12

9 CONSONNI Chiara UAE Team ADQ 0:12

10 VOS Marianne Team Jumbo-Visma 0:12