Parigi-Roubaix, Van Aert: "Difficile accettare quanto accaduto"

Il ciclista belga: "La mia primavera finisce qui. Ho bisogno di riposo".

09-04-2023 19:04

Grande delusione per Van Aert dopo la Parigi-Roubaix, visto che una foratura alla fine gli ha impedito di lottare con van der Poel per la vittoria: “Al momento è ancora difficile accettare quanto successo in corsa. Purtroppo la Roubaix è così, non è finita finché non sei nel velodromo. Ma quando ho avuto la foratura ho capito che le mie possibilità di vincere erano finite”.

Van Aerti continua: “Ero in una situazione scomoda davanti visto che ero da solo. Christophe era stato già sfortunato in precedenza, mentre la Alpecin era riuscita ad avere due uomini davanti. Ho provato a correre in maniera intelligente e penso di averlo fatto. Nel momento che ho scelto per attaccare mi sentivo ancora bene, ma improvvisamente in curva sono quasi caduto a causa della foratura e da quel momento tutti sappiamo come è andata”.

Van Aert ha deciso di fermarsi: “La mia primavera finisce qui. Ho bisogno di riposo. Durante la corsa non mi ha creato problemi, ma comincio ora a sentire un po’ di dolore alle costole. Inoltre, mentalmente questo è stato un periodo ancora una volta molto stressante. Tornerò in estate”.