Paris quinto in prova: "Spero di fare bene"

20-01-2022 17:10

Dominik Paris ha chiuso al quinto posto l’ultima prova della discesa libera di Kitzbuehel: le sensazioni dell’Azzurri sono migliori rispetto al primo test sostenuto mercoledì. “Oggi sono andato un pochino meglio, anche se siamo partiti sotto, non nella partenza originale, che cambia un po’ tutto compresa la velocità. Non era facile capire se le cose andassero bene”.

“Mercoledì ho fatto fatica da cima a fondo, ho sbagliato due volte perdendo velocità, non son riuscito a sciare bene, ma so dove andare e spero di far bene in gara. Sicuramente la visibilità non è un granché anche se il fondo è buono e ghiacciato. Se nevica non si può uscire dalla traccia ma aspettiamo di vedere domani”.

OMNISPORT