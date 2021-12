Paris si consola: "Ho preso fiducia in vista di Bormio"

18-12-2021 16:30

Saslong ancora amara per Dominik Paris. In Val d’Isère il discesista altoatesino chiude ai piedi del podio la prova vinta dallo statunitense Bryce Bennett, complice l’errore del favorito Aleksander Aamodt Kilde.

Paris ha visto svanire nella seconda parte del tracciato il vantaggio accumulato nella prima ed è quarto seppur appena a 40 centesimi da Bennett.

Il campione del mondo 2019 di Super G non può che essere deluso, ma a fine gara si è già proiettato al prossimo appuntamento, il 28 dicembre, sull’amata pista di Bormio, dove ha già vinto sei volte in carriera: “Oggi ho avuto un feeling inedito con questa pista, il mio skiman ha fatto tutto in modo perfetto ed anche io sono riuscito a mettermi bene in gara. Se non altro ho preso fiducia in vista di Bormio“.

