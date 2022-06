Parma: arriva Romagnoli, specialista in promozioni

23-06-2022 08:42

Il mercato del Parma prosegue tra conferme e volti nuovi.

Attraverso il solito tweet “criptico”, con emoticon e la bandiera della nazione del nuovo acquisto, il presidente Kyle Krause ha annunciato la conclusione di una trattativa per la difesa: si tratta di quella per Simone Romagnoli, esperto difensore centrale scuola Milan, classe ’90, proveniente dall’Empoli, club del quale era capitano e dove era arrivato nel 2017.

Romagnoli cercherà in Emilia la quinta promozione in A della propria carriera, dopo quelle ottenute con Pescara, Carpi, Brescia e lo stesso Empoli.

Per la difesa, dove sono stati riscattati Enrico Delprato dall’Atalanta e Elias Cobbaut dall’Anderlecht, il Parma punta anche una vecchia conoscenza dell’allenatore Fabio Pecchia, Matteo Bianchetti, centrale che il tecnico di Formia ha allenato nell’ultimo anno e mezzo alla Cremonese centando la promozione in A lo scorso maggio, ma in precedenza anche al Verona, con un’altra promozione nel massimo campionato, nel 2017.

E a proposito di pupilli, l’allenatore crociato vorrebbe contare anche quest’anno su Luca Zanimacchia, talento classe 2000 scuola Juve, protagonista nell’ultima stagione della promozione in A della Cremonese dove ha giocato in prestito dai bianconeri: il giocatore, però, potrebbe venire riscattato dai grigiorossi e vivere la stagione del debutto nel massimo campionato.

