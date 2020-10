Parma, Gagliolo sprona i compagni

Il difensore del Parma Riccardo Gagliolo sul suo account Instagram ha espresso la sua soddisfazione per la presenza numero 100 in Serie A: “Quando da bambino mi chiedevano cosa volessi fare da grande, io rispondevo sempre il calciatore, nessuno mi prendeva sul serio, ma oggi sono 100 presenze in serie A e quel bambino ha ancora tanti obbiettivi da voler raggiungere”.

I crociati sono partiti a rilento in campionato, e Gagliolo ha spronato i compagni in vista delle prossime gara: “Testa bassa e si continua a lavorare tutti assieme! #forzaparma”.

OMNISPORT | 26-10-2020 11:40