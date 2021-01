Parma, il richiamo di D'Aversa: "Dobbiamo fare mercato"

Il suo ritorno non ha dato al Parma l’attesa scossa, come dimostra la sconfitta casalinga contro la Sampdoria. E Roberto D’Aversa non nasconde le difficoltà dei ducali, mandando anche un chiaro messaggio alla società.

“La partita di oggi dimostra che la squadra ha bisogno di qualche intervento sul mercato – ha infatti ammesso -. Certo è che a gennaio non è facile, e anche che sostituire giocatori come Darmian e Kulusevski è un’impresa. Dobbiamo però dire che abbiamo colpito un palo, una traversa e praticamente ci siamo segnati da soli. Sono errori che dobbiamo eliminare”.

Un ragionamento anche sulla classifica: “Se siamo penultimi c’è un motivo. Recriminiamo sui risultati, ma parlare di sfortuna non ha senso. Evidentemente ci manca la determinazione necessaria a portare a casa il risultato”.

OMNISPORT | 24-01-2021 23:35