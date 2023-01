Parma-Inter, Pecchia: "Vogliamo giocarcela"

09-01-2023 15:48

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia alla vigilia della partita di Coppa Italia contro l’Inter si è detto fiducioso: “Stiamo vivendo questa partita con entusiasmo e serenità, ce la siamo guadagnata sul campo e domani sarà una gran bella cosa scendere in campo e giocarcela con le nostre armi. È una partita che permette a tutti di confrontarsi con il calcio di élite”.

“L’Inter è una squadra in salute, molto forte e con energia. Dobbiamo provare a fare le nostre cose tenendo conto che di fronte abbiamo un grande avversario. Servirà un buon pressing e buona fase di possesso, cercando di metterli in difficoltà con il nostro entusiasmo”.

Buffon sarà convocato: “Gigi ha ripreso, sarà con noi. Sarà di grande aiuto per i ragazzi per affrontare questa partita, nella gestione del pre-gara e della gara stessa. Ha le capacità per potersi fare carico di questo ruolo”.