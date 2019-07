Parma, Laurini ormai è a un passo

Il passaggio di Vincent Laurini dalla Fiorentina al Parma è ormai vicinissimo.

Il terzino si trova infatti nella città emiliana già da qualche giorno per effettuare alcuni test e lunedì per lui sono previste anche le visite mediche. Si tratta dell'ultimo passo prima di essere annunciato come neoacquisto ducale, cosa che dovrebbe avvenire a strettissimo giro di posta.

SPORTAL.IT | 07-07-2019 22:59