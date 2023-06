Parma: Pecchia vicinissimo al rinnovo

La firma metterà fine alle voci di mercato che riguardano l'allenatore. L'anno prossimo riproverà a portare i ducali nella massima serie

21-06-2023 14:28

Fabio Pecchia e il Parma andranno ancora avanti insieme. Pur essendo attratto da altre esperienze, il Lecce su tutte, l’allenatore sarebbe vicinissimo a rinnovare il contratto con la squadra emiliana, portandolo dall’attuale scadenza del 2024 al 2025. L’intento di Pecchia è quindi riprovare a portare i ducali in Serie A, dopo essere uscito quest’anno nelle semifinali dei play off, battuto in rimonta dal Cagliari a un soffio dalla finale contro il Bari.

Il Parma, quest’anno, aveva la squadra con la seconda età più bassa: chiaro che quindi ci sia un progetto sui giovani e che Pecchia voglia portarlo avanti.