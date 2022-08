Parma: preso lo svincolato Ansaldi

20-08-2022 10:17

Cristian Ansaldi può considerarsi un nuovo giocatore del Parma dopo essersi svincolato nei mesi scorsi dal Torino. Il difensore argentino, di grande esperienza nella massima serie, è stata una precisa richiesta del tecnico Fabio Pecchia ed è stata accolta dalla dirigenza emiliana. Ansaldi sarà il punto fermo della difesa gialloblu, assieme a nuovi giovani di prospettiva come il giovane terzino di origini italiane Diego Rossi, classe 2005 cresciuto nell’academy del New York City, club in cui militò per due anni anche Andrea Pirlo.

