Parma-Roma 2-0: giallorossi affossati al Tardini. Le pagelle

Giornataccia. La Roma, semplicemente, a Parma non c’è. Ed esce dal Tardini con le ossa rotte: con un clamoroso 2-0 che frena le ambizioni giallorosse e rilancia le speranze di salvezza della formazione di Roberto D’Aversa, al primo successo dal suo ritorno in Emilia al posto di Fabio Liverani.

Una partita giocata bene dal Parma e male dalla Roma. Vittoria meritata per i padroni di casa, sconfitta bruciante nel gioco e nel risultato per gli ospiti. Per la cronaca: i ducali, peraltro privi per infortunio dell’ex Gervinho, non conquistavano i 3 punti addirittura dallo scorso 30 novembre, 2-1 in casa del Genoa grazie a una doppietta proprio dell’ivoriano.

Il Parma made in Romania la sblocca nel primo tempo sull’asse Man-Mihaila: il primo sfugge a Kumbulla e porge un perfetto pallone al connazionale, che da due passi fredda Pau Lopez. E nella ripresa, dopo che lo spagnolo ha salvato proprio su Man, ecco il raddoppio: Ibanez stende Pellè in area ed Hernani è glaciale dal dischetto.

E la Roma? Poco, pochissimo. Un destro a giro di poco a lato di El Shaarawy, un tiro dal limite di Carles Perez deviato da Sepe. Qualche guizzo nel pomeriggio grigio, ma tendente al nero, della formazione di Fonseca. Mentre quella di D’Aversa si rilancia in classifica. Rimanere in Serie A è ancora possibile.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

PARMA-ROMA 2-0

Marcatori: 9′ Mihaila, 55′ rig. Hernani

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti (82′ Laurini), Bani, Osorio, Pezzella; Kurtic, Brugman, Hernani (72′ Grassi); Mihaila (82′ Karamoh), Pellè (61′ Zirkzee), Man. All. D’Aversa

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla (59′ Cristante); Bruno Peres (60′ Reynolds), Villar (79′ Diawara), Pellegrini (79′ Borja Mayoral), Spinazzola; Pedro (60′ Carles Perez), El Shaarawy; Dzeko. All. Fonseca

Ammoniti: Osorio, Bruno Alves, Pellegrini, Hernani, Dzeko, Karamoh

Espulsi: –

OMNISPORT | 14-03-2021 17:12