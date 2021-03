Parma-Roma, formazioni ufficiali: Dzeko torna titolare

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-ROMA

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Osorio, Pezzella; Kurtic, Brugman, Hernani; Mihaila, Pellè, Man.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko

Torna titolare Dzeko per i giallorossi, l’infortunio per il bosniaco è alle spalle. Fonseca dà fiducia anche a Ibanez fin da subito. D’Aversa lancia Graziano Pellé dal primo minuto in attacco, accompagnato da Mihaila e Man sugli esterni. Gara fondamentale in chiave Champions per la Roma e in ottica salvezza per il Parma.

OMNISPORT | 14-03-2021 14:21