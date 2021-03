Parole Morata scatenano rabbia tifosi: Inaccettabile

Può un club come la Juventus considerare positiva una stagione in cui esce dalla Champions League – dichiarato obiettivo stagionale – agli ottavi di finale (e contro una squadra non inserita nell’elite mondiale) e rimanere fuori corsa per lo scudetto col rischio di non entrare neanche tra i primi quattro? La risposta sembrerebbe scontata ma così non è. O almeno non per Alvaro Morata che ha dato un’interpretazione diversa all’annata dei bianconeri.

Morata si attacca alla Coppa Italia

Il bomber spagnolo in un’intervista a El Larguero parla a lungo di Ronaldo, del suo futuro incerto, della pandemia ma giudica anche la stagione della Juventus e riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno, auspicando la vittoria della Coppa Italia per considerare la stagione positiva.

Dice Morata: “E’ stato un anno complicato, piccoli dettagli ci hanno lasciato fuori dalla Champions, l’errore dopo 1 minuto o al 90′ il rigore non dato. Colpa di tutti. Vediamo il lato positivo, abbiamo vinto la Supercoppa e siamo in finale di Coppa Italia, se la vinciamo la stagione è positiva, è una stagione di cambiamenti”.

I tifosi della Juve lo scaricano sui social

Fioccano le reazioni e i fan bianconeri non credono ai propri occhi: “È passato in 20 giorni dal … “chi non ci crede non guardi la tv” ad “abbiamo la finale di coppa Italia”. Dite al marito della signora Campello se gioca la finale di Coppa Italia come ha giocato col Benevento puó anche tornarsene in Spagna” oppure: “Parole senza alcun senso. Piccoli dettagli? Continuiamo così e per piccoli dettagli saremo fuori dai quattro. Giocatore di scarsa personalità”.

La rabbia cresce: “Ridicolo, un altro che deve sparire a fine campionato” e ancora: “Va bene il discorso, ma sta parlando dopo Juve-Benevento 0-1. Mi sa che la tv l’ha spenta lui..”, oppure: “Morata è un bravissimo paraculo,in campo è la mediocrità fatta persona” e infine: “Anche Morata ha rinunciato, speriamo che abbiano la testa per andare in Champions”.

SPORTEVAI | 24-03-2021 11:46