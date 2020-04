Parrucchiera speciale per CR7

"Rimanete a casa e mantenete lo stile": Cristiano Ronaldo fa il pieno di like sul suo profilo Instagram postando un video divertente dalla sua casa di Funchal, Madeira, dove è attualmente in quarantena per l'emergenza Coronavirus.

Nelle immagini si vede la fidanzata Georgina che si improvvisa parrucchiera e munita di macchinetta si accinge a tagliare i capelli del cinque volte Pallone d'Oro. Migliaia i commenti al video, tra questi anche quelli divertiti dell'ex compagno di squadra Marcelo e dello juventino Douglas Costa.

SPORTAL.IT | 04-04-2020 15:59