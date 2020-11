Pasquale Marino si gode i suoi giovani

La Spal abbatte anche l’ostacolo Monza, centrando la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa, sesta se si considera anche il successo ai rigori sul Crotone nel turno precedente.

Il 2-0 porta la firma di Alberto Paloschi ed Enrico Brignola, ma è stata la prestazione di squadra a soddisfare Pasquale Marino, che a fine partita ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Il primo tempo è stato equilibrato, nel secondo tempo abbiamo sfruttato gli spazi che si sono creati e abbiamo avuto diverse opportunità contro una squadra forte come il Monza”.

“Sono contento – prosegue l’allenatore siciliano – perché abbiamo fatto giocare ragazzi giovani che fanno parte anche delle rispettive Nazionali, bravo il direttore a portarli qui e bravi loro che sanno che c’è tanta competizione in campionato. In altre squadre potrebbero giocare sempre, qui a volte possono non giocare ma si fanno sempre trovare pronti anche grazie ai più esperti che li aiutano a crescere”.

Nel prossimo turno rimpatriata contro l’allievo Roberto De Zerbi, allenato da Marino a Foggia, Arezzo e Catania: “Roberto mi ha già chiamato per chiedermi di passare il turno e vederci la partita insieme, mi fa piacere ritrovarlo e sono contento di quello che sta facendo a Sassuolo”.

