Passo falso Liverpool, 0-0 contro il Newcastle

La sedicesima giornata di Premier League, l’ultima del 2020, si apre col pareggio del Leicester sul campo del Crystal Palace: Iheanacho sbaglia un rigore in avvio, poi Zaha porta in vantaggio i padroni di casa ma Barnes nel finale evita la sconfitta alle Foxes.

Rinviato a data da destinarsi causa Covid-19 invece l’atteso big-match in programma lunedì sera tra Everton e Manchester City. Il Chelsea non rialza la testa dopo la batosta nel Derby di Londra, fermato in casa da un Aston Villa deciso a rimanere nelle zone nobili della classifica e con due turni da recuperare: per i Viillans 26 punti, come i Blues di Lampard.

Le gare del martedì vedono l’Arsenal ottenere la seconda vittoria consecutiva grazie a Lacazette, a segno sul campo del Brighton dopo essere entrato in campo qualche secondo prima. Leeds a valanga sul campo del WBA: addirittura 5-0. Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Burnley. 0-0 tra Southampton e West Ham.

Partita dura e sporca quella tra Manchester United e Wolverhamtpon, che si decide soltanto al 93′ con un goal voluto e anche fortunoso di Rashford, con un tiro da dentro l’area di rigore deviato da Saiss. Dopo Everton-City rinviata anche Tottenham-Fulham: il Derby di Londra si giocherà nel 2021 per alcuni casi di codid nel team di Parker.

Il Liverpool chiude la giornata con un deludente pareggio in casa del Newcastle: ritmo basso e attacco spuntato per gli uomini di Klopp. Unica nota positiva il rientro di Thiago Alcantara.

PREMIER LEAGUE, 16ª GIORNATA

CRYSTAL PALACE-LEICESTER 1-1 [58′ Zaha (C), 83′ Barnes (L)]

CHELSEA-ASTON VILLA 1-1 [34′ Giroud (C), 50′ El-Ghazi (A)]

EVERTON-MANCHESTER CITY [rinviata]

BRIGHTON-ARSENAL 0-1 [66′ Lacazette]

BURNLEY-SHEFFIELD UNITED 1-0 [32′ Mee]

SOUTHAMPTON-WEST HAM 0-0

WBA-LEEDS 0-5 [9′ aut. Sawyers, 31′ Alioski, 36′ Harrison, 40′ Rodrigo, 72′ Raphinha]

MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON 1-0 [93′ Rashford]

TOTTENHAM-FULHAM [rinviata]

NEWCASTLE-LIVERPOOL 0-0

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

LIVERPOOL 33 punti MANCHESTER UNITED 30 EVERTON 29 LEICESTER 29 TOTTENHAM 26 MANCHESTER CITY 26 ASTON VILLA 26 CHELSEA 26 SOUTHAMPTON 26 LEEDS 23 WEST HAM 23 WOLVERHAMPTON 21 ARSENAL 20 CRYSTAL PALACE 19 NEWCASTLE 19 BURNLEY 16 BRIGHTON 13 FULHAM 11 WBA 8 SHEFFIELD UNITED 2

OMNISPORT | 30-12-2020 23:20