Pattinaggio artistico, agli Europei Conti-Macii primi dopo il corto

25-01-2023 15:22

Parte al meglio l’Europeo, in Finlandia, della coppia azzurra formata da Sara Conti-Niccolò Macii. I due dopo lo short program guidano la classifica. Conti e Macii, che hanno nel cassetto il sogno Olimpiade 2026, hanno realizzato il proprio personale.

Per la prima volta sono andati oltre i 70 punti totalizzando 70.45 (39.59, 30.86). Meno brillante l’altra coppia italiana composta da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini,al momento indietro, al quinto posto con 59.48 (30.92, 29.56) per via di un passaggio a vuoto nell’axel e per una brutta caduta.

Domani appuntamento con il gioco medaglie con il libero a partire delle 18.25.