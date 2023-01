Pattinaggio artistico: agli Europei sorprende Gubanova, male l’azzurra Gutmann

26-01-2023 17:49

Sono partiti gli europei 2023 di pattinaggio artistico ed hanno già regalato le prime sorprese. Ad andare subito in scena è stato lo short program femminile dove a dettar legge è stata la georgiana Anastasiia Gubanova prima con il punteggio di 69.81 (37.71 per la parte tecnica, 32.10 per i components) grazie ad una bella prova sulle note di Istanbul Wedding e Historiette Numero 5.

Dietro di lei la grande favorita della vigilia ovvero la belga Loene Hendrickx che ha pagato dazio per l’errore nella combinazione triplo lutz+doppio toeloop, fermandosi così a quota 67.85 (33.90+33.95). Sul terzo gradino del podio c’è attualmente la svizzera Kimmy Repond (63.83).

Non bene l’italiana Lari Naki Gutmann. La 20enne trentina allieva di Gabriele Minchio, Stephanie Cuel e Giulia Carello si è esibita sulle note di “Un Ano de Amor” ma l’esercizio non è stato pulito come si sperava e al momento deve accontentarsi della 13esima posizione con il complessivo di 55.39 (27.51 per la parte tecnica, 27.88 per i components). Nonostante ciò la portacolori azzurra è riuscita a staccare il biglietto per il free skating di sabato 28 gennaio.